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Внеочередные парламентские выборы прошли 21 июля, фото: «Ракурс»

Парламентские выборы: ЦИК перечисляет голоса на участке округа № 198 (ТРАНСЛЯЦИЯ)

28 окт 2019, 11:06
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проводит пересчет голосов на 21-м избирательном участке одномандатного избирательного округа № 198.

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Пересчет происходит в режиме непрерывного заседания, сообщает агентство «Укринформ».

В ЦИК отмечают, что этот пересчет осуществляется во исполнение соответствующих судебных решений.

На внеочередных выборах в Верховную Раду IX созыва после уточнения протокола подсчета голосов победителем на избирательном округе № 198 стал самовыдвиженец Сергей Рудык. 28 августа соответствующее решение отменил суд. Поэтому пока результаты выборов в 198-м округе не установлены.

Внеочередные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля этого года. Народных депутатов украинцы выбирали в мажоритарных округах, а также по партийным спискам в многомандатном избирательном округе.

Напомним, в начале августа Комитет избирателей Украины назвал партии, для которых стоимость одного голоса избирателя оказалась наибольшей. Всего в избирательных бюллетенях были представлены 22 политсилы.


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