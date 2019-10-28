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Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня, фото: «Ракурс»

Парламентські вибори: ЦВК перераховує голоси на дільниці округу № 198 (ТРАНСЛЯЦІЯ)

28 жов 2019, 11:06
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Центральна виборча комісія (ЦВК) проводить перерахунок голосів на 21-й виборчій дільниці одномандатного виборчого округу № 198.

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Перерахунок відбувається в режимі безперервного засідання, повідомляє агентство «Укрінформ».

У ЦВК зазначають, що цей перерахунок здійснюється на виконання відповідних судових рішень.

На позачергових виборах до Верховної Ради IX скликання після уточнення протоколу підрахунку голосів переможцем на виборчому окрузі № 198 став самовисуванець Сергій Рудик. 28 серпня відповідне рішення скасував суд. Тож наразі результати виборів в 198-му окрузі не встановлені.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня цього року. Народних депутатів українці обирали на мажоритарних округах, а також за партійними списками у багатомандатному виборчому окрузі.

Нагадаємо, на початку серпня Комітет виборців України назвав партії, для котрих вартість одного голосу виборця виявилася найбільшою. Всього у виборчих бюлетенях були представлені 22 політсили.


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