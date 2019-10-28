Погоджувальна рада парламенту планує, чим займуться депутати, скріншот YouTube

https://racurs.ua/ua/n128646-pogodjuvalna-rada-parlamentu-planuie-chym-zaymutsya-deputaty-translyaciya.html

Ракурс

У Верховній Раді 28 жовтня розпочалося засідання погоджувальної ради парламенту. Керівництво парламенту, голови депутатських фракцій і груп планують, чим займатимуться нардепи цього тижня.

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Засідання веде спікер Дмитро Разумков.

На цьому тижні в Раді заплановані чотири засідання у сесійній залі, а також година запитань до уряду (п'ятниця).

Нагадаємо, що минулий пленарний тиждень парламент закінчив кількома скандалами, які стосувалися подій на засіданнях комітетів Ради. Аграрний комітет зібрався таємно і розглянув ключовий законопроект про продаж землі, а голосування на фінансовому комітеті призвело до «поліграф-скандалу» — президент України запропонував перевірити усіх членів комітету від «Слуги народу» на детекторі брехні.