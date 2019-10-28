Согласительный совет парламента планирует, чем займутся депутаты, фото — скриншот YouTube

https://racurs.ua/n128646-soglasitelnyy-sovet-parlamenta-planiruet-chem-zaymutsya-deputaty-translyaciya.html

Ракурс

В Верховной Раде 28 октября началось заседание согласительного совета парламента. Руководство парламента, председатели депутатских фракций и групп планируют, чем будут заниматься нардепы на этой неделе.

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Заседание ведет спикер Дмитрий Разумков.

На этой неделе в Раде запланированы четыре заседания в сессионном зале, а также час вопросов к правительству (пятница).

Напомним, что прошлую пленарную неделю парламент закончил несколькими скандалами, касающимися событиями на заседаниях комитетов Рады. Аграрный комитет собрался тайно и рассмотрел ключевой законопроект о продаже земли, а голосование на финансовом комитете привело к «полиграф-скандалу» — президент Украины предложил проверить всех членов этого комитета от «Слуги народа» на детекторе лжи.