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Согласительный совет парламента планирует, чем займутся депутаты, фото — скриншот YouTube

Согласительный совет парламента планирует, чем займутся депутаты (ТРАНСЛЯЦИЯ)

28 окт 2019, 11:02
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В Верховной Раде 28 октября началось заседание согласительного совета парламента. Руководство парламента, председатели депутатских фракций и групп планируют, чем будут заниматься нардепы на этой неделе.

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Заседание ведет спикер Дмитрий Разумков.

На этой неделе в Раде запланированы четыре заседания в сессионном зале, а также час вопросов к правительству (пятница).

Напомним, что прошлую пленарную неделю парламент закончил несколькими скандалами, касающимися событиями на заседаниях комитетов Рады. Аграрный комитет собрался тайно и рассмотрел ключевой законопроект о продаже земли, а голосование на финансовом комитете привело к «полиграф-скандалу» — президент Украины предложил проверить всех членов этого комитета от «Слуги народа» на детекторе лжи.

Источник: Ракурс


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Согласительный совет парламента планирует, чем займутся депутаты (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Раде началось заседание согласительного совета парламента. Руководство парламента, председатели фракций планируют, чем будут заниматься депутаты на этой неделе. Запланированы четыре заседания в сессионном зале, а также час вопросов к правительству

Новости Украины
11:02