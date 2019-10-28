Тестирование прокуроров: судья Верховного суда раскритиковал реформу, фото — ГПУ

https://racurs.ua/n128649-sudya-verhovnogo-suda-o-testah-dlya-prokurorov-krossvordist-pobedit-professionala.html

Ракурс

Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Аркадий Бущенко раскритиковал методику проведения первого этапа аттестации прокуроров, который стартовал на прошлой неделе.

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Бущенко, ранее также возглавший Украинский Хельсинский союз по правам человека, призвал не «хайповать» по поводу скороспелых выводов о том, что в прокуратуре работают неквалифицированные юристы.

Хороший профессионал отличается от непрофессионала тем, что он не делает лишних движений и не держит в голове лишней информации. Шерлоку Холмсу было все равно, вращается ли Земля вокруг Солнца, но он знал все типы почв в округе, — написал Бущенко в Фейсбук.

Он считает, что в тестах, которые предложили прокурорам, «любитель кроссвордов без проблем победит профессионала», поскольку почти все они касаются вопросов, которые в профессиональной деятельности знать не обязательно.

Бущенко считает, что тесты, если и способны что-то выявить, то точно не профессионализм.

Считаю, что прокуратуре есть неквалифицированные люди. Как впрочем и среди составителей тестов, — заявил судья Верховного суда.

«Ракурс» сообщал, что примерно треть прокуроров не сдали тестов на знание законодательства. Главный военный прокурор Украины Виктор Чумак, возглавлявший одну из конкурсных комиссий, сообщил, что тесты прошли лишь 707 человек из 1000, которые работают в ГПУ.

Письменное тестирование является первым этапом отбора в Офис генпрокурора, который создадут вместо переформатированной Генпрокуратуры в рамках прокурорской раформы. На подготовку к тестам у прокуроров было шесть дней, а на сайте ведомства изложили шесть тысяч вероятных вопросов. Из них система сформировала по 100 случайных для каждого. Отвечали на вопросы участники тестирования два часа.

Аттестация будет проводиться кадровыми комиссиями в три этапа. Будут оцениваться знания и умения в применении закона, общие способности и навыки, а также будет осуществляться проверка профессиональной компетентности и добропорядочности на собеседовании.

Прохождение аттестации прокурорами обжаловали в двух исках, которые поступили в Окружной административный суд города Киева. В частности, один из заявителей оспорил право использовать анонимные сообщения во время этого процесса.