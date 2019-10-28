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Убийство произошло этой ночью, фото: Национальная полиция

Возле мэрии в Николаеве зарезали мужчину (ФОТО)

28 окт 2019, 10:40
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Возле здания мэрии в Николаеве обнаружили тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями спины.

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Также осмотр тела экспертом выявил травму головы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаева.

Тело направлено на экспертизу для установления причин смерти.

Личность погибшего уже установили — это 29-летний местный житель.

Сведения об этом инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются обстоятельства убийства и причастные лица.

По информации издания «Новости N», тело сегодня утром обнаружили в кустах в нескольких десятках метров от здания горисполкома на улице Набережной. Ориентировочно, мужа убили между 3.00 и 4.00 ночи.

Убийство произошло этой ночью, фото: Национальная полиция

Убийство произошло этой ночью, фото: Национальная полиция

Убийство произошло этой ночью, фото: Национальная полиция

Убийство произошло этой ночью, фото: Национальная полиция

Напомним, в июле в России зарезали проукраинскую активистку Елену Григорьеву. На теле активистки, которое нашли возле ее дома в Санкт-Петербурге, обнаружили восемь ножевых ранений.


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