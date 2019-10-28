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Вбивство сталося цієї ночі, фото: Національна поліція

Біля мерії в Миколаєві зарізали чоловіка (ФОТО)

28 жов 2019, 10:40
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Неподалік будівлі мерії в Миколаєві виявили тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями спини.

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Також огляд тіла експертом виявив травму голови. Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаєва.

Тіло направлене на експертизу для встановлення причин смерті.

Особу загиблого вже встановили — це 29-річний місцевий житель.

Відомості про цей інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Тривають слідчі дії, встановлюються обставини вбивства та причетні особи.

За інформацією видання «Новости N», тіло сьогодні вранці виявили в кущах за кілька десятків метрів від будівлі міськвиконкому на вулиці Набережній. Орієнтовно, чоловіка вбили між третьою та четвертою годинами ночі.

Вбивство сталося цієї ночі, фото: Національна поліція

Вбивство сталося цієї ночі, фото: Національна поліція

Вбивство сталося цієї ночі, фото: Національна поліція

Вбивство сталося цієї ночі, фото: Національна поліція

Нагадаємо, в липні в Росії зарізали проукраїнську активістку Олену Григор'єву. На тілі активістки, яке знайшли біля її будинку в Санкт-Петербурзі, виявили вісім ножових поранень.


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