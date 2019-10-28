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Бойовики ІДІЛ обрали нового лідера, фото: «Факти»

«Ісламська держава» обрала нового лідера після вбивства Абу Бакра аль-Багдаді — ЗМІ

28 жов 2019, 09:58
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Терористична організація «Ісламська держава» обрала нового лідера після нещодавньої ліквідації американськими військовими Абу Бакра аль-Багдаді.

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Новим лідером терористів став Абдулла Кардаш (Кардеш), також відомий як Хаджі Абдулла аль-Афар — колишній іракський кадровий офіцер. Про це повідомляє видання Newsweek з посиланням на джерела в розвідці.

Кардаша аль-Багдаді призначив своїм наступником ще в серпні цього року, але «офіційно» це призначення досі не було схвалене терористично. організацією.

Загалом про Кардаша мало що відомо, наголошує видання.

Зазначається, що в останнім часом роль аль-Багдаді в керівництві створеною ним терористичною організацією було мінімальним — він не брав участі в плануванні операцій, а також у повсякденній діяльності «Ісламської держави».

Усі дії аль-Багдаді зводилися до слів «так» чи «ні» — не до планування, — зазначило джерело.

Нагадаємо, за інформацією джерел агентства Reuters, розшукати аль-Багдаді, який переховувався у сирійській провінції Ідліб, допомогли відомості, надані одним із його найближчих соратників.


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