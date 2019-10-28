Девід Лінч удостоєний «Оскара». Фото: Прямий

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Ракурс

Девід Лінч, американський режисер, удостоєний премії «Оскар» 2019 року. Цією нагородою його відзначили за вагомий внесок у розвиток кінематографу.

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Церемонія нагородження відбулася в Лос-Анджелесі в ніч на 28 жовтня. Про вручення заповітної статуетки Лінчу повідомила Американська кіноакадемія в Twitter.

Лінч отримував свою нагороду зі словами: «У вас дуже цікавий смак».

Окрім нього, були нагороджені режисер Ліна Вертмюллер (Італія), актор Уес Стьюд (США), а також акторка-гуманіст Джина Девіс (США). Їй вручили гуманітарну нагороду ім. Джина Хершолта.

Почесний кінематографічний «Оскар» вручають щорічно. Лауреатів визначає Рада керуючих Американської кіноакадемії. Раніше нагороди за видатний внесок у кінематограф вручали під час основної церемонії «Оскара», але потім було вирішено організувати окрему церемонію, аби підкреслити значимість премії.

Девід Лінч став відомим широкому загалу після виходу на екрани його містичного серіалу «Твін Пікс». Також він зняв 10 повнометражних фільмів, у тому числі «Дикі серцем», «Людина-слон» і «Синій оксамит», які визнано кінокласикою. Лінч тричі був номінований на «Оскар» у категоріях «Кращий режисер» і «Кращий адаптований сценарій», але отримав його лише цьогоріч.

Восени 2017 року Лінч приїжджав до України на відкриття представництва всесвітнього благодійного фонду David Lynch Foundation, який надає психологічну допомогу людям із так званої групи ризику — безхатькам, біженцям, ветеранам і жертвам домашнього насильства. За підсумками візиту Лінча до України тодішній президент Петро Порошенко запропонував режисеру зняти фільм про війну на Донбасі.

Між тим нагадаємо, що український фільм «Додому», який порушує теми війни на Донбасі та російської окупації Криму, потрапив до лонг-листу премії «Оскар» — списку з 93 фільмів у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».