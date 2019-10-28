Дэвид Линч удостоен «Оскара». Фото: Прямой

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Ракурс

Дэвид Линч, американский режиссер, удостоен премии «Оскар» 2019 года. Этой наградой его отметили за значительный вклад в развитие кинематографа.

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Церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 28 октября. О вручении заветной статуэтки Линчу сообщила Американская киноакадемия в Twitter.

Линч получал свою награду со словами: «У вас очень интересный вкус».

Кроме него, были награждены режиссер Лина Вертмюллер (Италия), актер Уэс Стьюд (США), а также актриса-гуманист Джина Дэвис (США). Ей вручили гуманитарную награду им. Джина Хершолта.

Почетный кинематографический «Оскар» вручают ежегодно. Лауреатов определяет Совет управляющих Американской киноакадемии. Ранее награды за выдающийся вклад в кинематограф вручали во время основной церемонии «Оскара», но затем было решено организовать отдельную церемонию, дабы подчеркнуть значимость премии.

Дэвид Линч стал широко известен после выхода на экраны его мистического сериала «Твин Пикс». Также он снял 10 полнометражных фильмов, в том числе «Дикие сердцем», «Человек-слон» и «Синий бархат», которые признаны киноклассикой. Линч трижды был номинирован на «Оскар» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий», но получил его только в этом году.

Осенью 2017 года Линч приезжал в Украину на открытие представительства всемирного благотворительного фонда David Lynch Foundation, который оказывает психологическую помощь людям из так называемой группы риска — бездомным, беженцам, ветеранам и жертвам домашнего насилия. По итогам визита Линча в Украину тогдашний президент Петр Порошенко предложил режиссеру снять фильм о войне на Донбассе.

Между тем напомним, что украинский фильм «Додому», который поднимает темы войны на Донбассе и российской оккупации Крыма, попал в лонг-лист премии «Оскар» — список из 93 фильмов в категории «Международный полнометражный фильм».