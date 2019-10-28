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Вертолет Bell 412 FAC0006, фото: Jaime Escobar

В Колумбии разбился вертолет президентского кортежа, шесть человек погибли

28 окт 2019, 09:15
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В результате падения вертолета Bell 412 в сельской местности в центральной части Колумбии в департаменте Кундинамарка погибли все шесть членов экипажа — два пилота и четыре техника.

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Этот вертолет с регистрационным номером FAC0006 входил в президентский кортеж, его неоднократно использовал президент этой страны Иван Дуке Марксес, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление ВВС Колумбии (FAC).

Bell 412 пропал еще в пятницу, однако разыскать место его падения и подтвердить гибель экипажа удалось лишь в воскресенье утром.

Причиной авиакатастрофы считается непогода.

Лично на мне (авария — ред.) сильно сказалась, поскольку это были люди, с которыми я работал в течение последних 14 месяцев, — подчеркнул президент Колумбии, выражая соболезнования семьям погибших.

По информации местных СМИ, этот вертолет находился в составе президентского кортежа с 2012 года, в частности — транспортировал Папу Римского Франциска во время его визита в Колумбию в 2017 году.

Напомним, в начале июля в результате падения вертолета, который направлялся из Багамских островов во Флориду, погиб американский миллиардер и угольный магнат Кристофер Клайн. На этом вертолете он возвращался с празднования своего дня рождения.


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