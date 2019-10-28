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Ракурс
Вертоліт Bell 412 FAC0006, фото: Jaime Escobar

У Колумбії розбився вертоліт президентського кортежу, шестеро людей загинули

28 жов 2019, 09:15
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Внаслідок падіння вертольота Bell 412 у сільській місцевості в центральній частині Колумбії в департаменті Кундінамарка загинули всі шестеро членів екіпажу — два пілоти та четверо техніків.

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Цей вертоліт з реєстраційним номером FAC0006 входив до президентського кортежу, його неодноразово використовував президент цієї країни Іван Дуке Марксес, повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на заяву ВПС Колумбії (FAC).

Bell 412 зник ще в п’ятницю, проте розшукати місце його падіння та підтвердити загибель екіпажу вдалося лише в неділю вранці.

Причиною авіакатастрофи вважається негода.

Особисто на мені (аварія — ред.) сильно позначилася, оскільки це були люди, з якими я працював протягом останніх 14 місяців, — наголосив президент Колумбії, висловлюючи співчуття сім’ям загиблих.

За інформацією місцевих ЗМІ, цей вертоліт перебував у складі президентського кортежу з 2012 року, зокрема — транспортував Папу Римського Франциска під час його візиту до Колумбії в 2017 році.

Нагадаємо, на початку липня внаслідок падіння вертольота, який прямував з Багамських островів до Флориди, загинув американський мільярдер і вугільний магнат Крістофер Клайн. На цьому вертольоті він повертався зі святкування свого дня народження.


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