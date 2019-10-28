Портрет Абу Бакра аль-Багдаді, фото: Thierry Ehrmann

https://racurs.ua/ua/n128642-likvidaciya-al-bagdadi-vystejyty-lidera-islamskoyi-derjavy-dopomig-yogo-pomichnyk-zmi.html

Ракурс

Вистежити лідера терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді допомогла інформація, надана одним із головних його помічників — Ісмаїлом аль-Ітаві на початку 2018 року.

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Аль-Ітаві затримали турецькі силовики, котрі згодом передали його Іраку. Про це агентство Reuters дізналося від інформованих джерел у іракських спецслужбах.

Ітаві надав цінну інформацію, яка допомогла іракській групі з кількох силових структур розібратися у відсутніх частинах головоломки щодо пересування аль-Багдаді та місць, у яких він раніше переховувався, — повідомили джерела агентства.

Зокрема, аль-Ітаві розповів спецслужбам про п’ятьох осіб, включаючи його самого, які зустрічалися з аль-Багдаді в Сирії, і про місця, які вони використовували.

Також він повідомив, що аль-Багдаді, щоб уникнути викриття, на зустрічі зі спільниками приїжджає на мікроавтобусах, що перевозять овочі.

Аль-Ітаві, який має ступінь кандидата наук з ісламознавства, був визнаний іракськими спецслужбами одним із п’яти найближчих помічників лідера «Ісламської держави». Він приєднався до «Аль-Каїди» в 2006 році, був заарештований американськими силами в 2008 році і поміщений у в’язницю на чотири роки.

Пізніше аль-Багдаді доручив Ітаві виконувати такі ключові функції, такі як проведення релігійних інструктажів та відбір командувачів «Ісламської держави». Після розпаду угруповання в 2017 році Ітава разом зі своєю дружиною втік до Сирії.

Ще один поворотний момент настав на початку цього року під час спільної операції, в межах якої американські, турецькі та іракські спецслужби захопили високопоставлених керівників «Ісламського держави» — чотирьох іракців і одного сирійця, зазначають джерела агентства.

Вони дали нам всі місця, де вони зустрічалися з аль-Багдаді в Сирії, і ми вирішили координувати з ЦРУ роботу по розгортанню додаткових сил у цих районах, — повідомив агентству один з іракських чиновників, який має тісні зв’язки зі спецслужбами.

В середині 2019 року нам вдалося ідентифікувати Ідліб як місце, де аль-Багдаді переїжджав з села в село разом зі своєю сім'єю і трьома близькими помічниками, — зазначив чиновник.

Потім інформатори в Сирії помітили іракського чоловіка в картатому головному уборі на ринку в Ідлібі і впізнали його за фотографією, розповів чиновник. Це був Ітаві, і вони простежили за ним до будинку, де жив аль-Багдаді.

Ми передали деталі в ЦРУ, і вони використовували супутник і безпілотники для спостереження за місцем розташування протягом останніх п’яти місяців, — повідомив чиновник.

Два дні тому аль-Багдаді вперше покинув це місце разом зі своєю сім'єю, відправившись на мікроавтобусі в прилегле село.

За словами джерела, вважалося, що аль-Багдаді перебував у Ідлібі близько півроку і основною метою його перебування там було намагання сховатися. Однак аль-Багдаді все ще вважався головною загрозою, оскільки його присутність могла привернути прихильників у районі, де ще зберігалися «сплячі осередки» «Ісламської держави».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вчора розповів, як загинув аль-Багдаді.