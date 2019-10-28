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Інцидент стався у міста Кале, фото: Voix du Nord

У Франції виявили вісьмох обморожених мігрантів, які у вантажівці-рефрижераторі прямували до Британії

28 жов 2019, 08:07
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Французькі митники в порту Кале виявили в неділю вранці вантажівці-рефрижераторі вісьмох обморожених мігрантів, з них четверо — діти.

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Нелегалів із легким переохолодженням доставили до лікарні. Вже ввечері того ж дня вони звідти вийшли, повідомляє видання Le Parisien.

Мігрантів, ймовірно, вихідців з Афганістану, виявили в порту, де вантажівка, в якій вони перебували, мала завантажитися на пором, котрий прямував до Великої Британії.

В результаті правоохоронці затримали двох водіїв вантажівки з Румунії.

Мігранти була заховані у подвійному дні холодильної камери, в якій було близько 7° нижче нуля. Зазначається, що невелика вантажівка перевозила заморожених курей «лише щоб приховати та замаскувати присутність на борту» мігрантів.

Повністю контейнер не був заповнений, що доводить, що це не було реальне перевезення вантажів, — зазначило джерело видання.

Le Parisien наголошує, що цей випадок схожий з моторошним інцидентом у Великій Британії, де 23 жовтня виявили вантажівку, також обладнану рефрижератором, з тілами 39 людей.

Цієї суботи 20 мігрантів також були виявлені на борту двох вантажних автомобілів у Бельгії.

Нагадаємо, троє з чотирьох осіб, затриманих у зв’язку з інцидентом з вантажівкою у Британії, були відпущені під заставу до середини листопада.


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