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Инцидент произошел в города Кале, фото: Voix du Nord

Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов, направлявшихся в грузовике-рефрижераторе в Британию

28 окт 2019, 08:07
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Французские таможенники в порту Кале обнаружили в воскресенье утром грузовике-рефрижераторе восемь обмороженных мигрантов, из них четверо — дети.

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Нелегалов с легким переохлаждением доставили в больницу. Уже вечером того же дня они оттуда вышли, сообщает издание Le Parisien.

Мигрантов, вероятно, выходцев из Афганистана, обнаружили в порту, где грузовик, в котором они находились, должен был загрузиться на паром, следовавший в Великобританию.

В результате правоохранители задержали двух водителей грузовика из Румынии.

Мигранты была спрятаны в двойном дне холодильной камеры, в которой было около 7° ниже нуля. Отмечается, что небольшой грузовик перевозил замороженных кур «только чтобы скрыть и замаскировать присутствие на борту» мигрантов.

Полностью контейнер не был заполнен, что доказывает, что это не была реальная перевозка грузов, — подчеркнул источник издания.

Le Parisien подчеркивает, что этот случай схож с жутким инцидентом в Великобритании, где 23 октября обнаружили грузовик, также оборудованный рефрижератором, с телами 39 человек.

В субботу 20 мигрантов также были обнаружены на борту двух грузовых автомобилей в Бельгии.

Напомним, трое из четырех человек, задержанных в связи с инцидентом с грузовиком в Великобритании, были отпущены под залог до середины ноября.


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