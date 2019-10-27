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Ракурс
Последствия подрыва, скриншот видео

«Ультиматум фашистской ДНР»: в ОРДЛО взорвали базовую станцию мобильной связи сепаратистов (ВИДЕО)

27 окт 2019, 22:12
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На временно оккупированных территориях Донецкой области была подорвана базовая станция связи мобильного оператора сепаратистов «Феникс».

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По информации СМИ сепаратистов, инцидент произошел в Пролетарском районе Донецка.

Стоимость одной такой станции сепаратисты оценивают в примерно 25 тыс. долл. США.

Впоследствии в интернете появилось видео этого инцидента.

После подрыва станции автор видео демонстрирует листок бумаги, на котором указано, что взрыв осуществлен, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме пыток в незаконных тюрьмах так называемой «ДНР».

Жестокое обращение и привязка к конечностям проводов с напряжением в «народных» республиках стало нормой. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста или фашистская республика останется без связи, — указано в тексте, который демонстрирует оператор.

Сепаратисты уже заявили, что за подрывом этого объекта сети мобильной связи якобы стоят «украинские диверсанты».

Напомним, в конце сентября в оккупированном Донецке загорелся склад боевиков, на котором начали детонировать боеприпасы. Сепаратисты пытались выдать этот инцидент за якобы осуществляемый украинскими военными обстрел населенного пункта.

Источник: Ракурс


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