Наслідки підриву, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n128640-ultymatum-fashystskiy-dnr-v-ordlo-pidirvaly-bazovu-stanciu-mobilnogo-zv-yazku-separatystiv.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Донецької області була підірвана базова станція зв’язку мобільного оператора сепаратистів «Фенікс».

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За інформацією ЗМІ сепаратистів, інцидент стався в Пролетарському районі Донецька.

Вартість однієї такої станції сепаратисти оцінюють у приблизно 25 тис. дол. США.

Згодом в інтернеті з’явилося відео цього інциденту.

Після підриву станції автор відео демонструє листок паперу, на котрому вказано, що його здійснено, щоб привернути увагу громадськості до проблеми катувань у незаконних в’язницях так званої «ДНР».

Жорстоке поводження та прив’язування до кінцівок дротів з напругою у «народних» республіках стало нормою. Народ Донбасу повинен вийти на акцію протесту або фашистська республіка залишиться без зв’язку, — вказано в тексті, який демонструє оператор.

Сепаратисти вже заявили, що за підривом цього об'єкту мережі мобільного зв’язку нібито стоять «українські диверсанти».

Нагадаємо, наприкінці вересня в окупованому Донецьку загорівся склад бойовиків, на котрому почали детонувати боєприпаси. Сепаратисти намагалися видати цей інцидент за нібито здійснюваний українськими військовими обстріл населеного пункту.