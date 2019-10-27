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Наслідки підриву, скріншот відео

«Ультиматум фашистській ДНР»: в ОРДЛО підірвали базову станцію мобільного зв’язку сепаратистів (ВІДЕО)

27 жов 2019, 22:12
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На тимчасово окупованих територіях Донецької області була підірвана базова станція зв’язку мобільного оператора сепаратистів «Фенікс».

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За інформацією ЗМІ сепаратистів, інцидент стався в Пролетарському районі Донецька.

Вартість однієї такої станції сепаратисти оцінюють у приблизно 25 тис. дол. США.

Згодом в інтернеті з’явилося відео цього інциденту.

Після підриву станції автор відео демонструє листок паперу, на котрому вказано, що його здійснено, щоб привернути увагу громадськості до проблеми катувань у незаконних в’язницях так званої «ДНР».

Жорстоке поводження та прив’язування до кінцівок дротів з напругою у «народних» республіках стало нормою. Народ Донбасу повинен вийти на акцію протесту або фашистська республіка залишиться без зв’язку, — вказано в тексті, який демонструє оператор.

Сепаратисти вже заявили, що за підривом цього об'єкту мережі мобільного зв’язку нібито стоять «українські диверсанти».

Нагадаємо, наприкінці вересня в окупованому Донецьку загорівся склад бойовиків, на котрому почали детонувати боєприпаси. Сепаратисти намагалися видати цей інцидент за нібито здійснюваний українськими військовими обстріл населеного пункту.

Джерело: Ракурс


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