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Наслідки підриву, скріншот відео
«Ультиматум фашистській ДНР»: в ОРДЛО підірвали базову станцію мобільного зв’язку сепаратистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n128640-ultymatum-fashystskiy-dnr-v-ordlo-pidirvaly-bazovu-stanciu-mobilnogo-zv-yazku-separatystiv.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Донецької області була підірвана базова станція зв’язку мобільного оператора сепаратистів «Фенікс».
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За інформацією ЗМІ сепаратистів, інцидент стався в Пролетарському районі Донецька.
Вартість однієї такої станції сепаратисти оцінюють у приблизно 25 тис. дол. США.
Згодом в інтернеті з’явилося відео цього інциденту.
Після підриву станції автор відео демонструє листок паперу, на котрому вказано, що його здійснено, щоб привернути увагу громадськості до проблеми катувань у незаконних в’язницях так званої «ДНР».
Жорстоке поводження та прив’язування до кінцівок дротів з напругою у «народних» республіках стало нормою. Народ Донбасу повинен вийти на акцію протесту або фашистська республіка залишиться без зв’язку, — вказано в тексті, який демонструє оператор.
Сепаратисти вже заявили, що за підривом цього об'єкту мережі мобільного зв’язку нібито стоять «українські диверсанти».
Нагадаємо, наприкінці вересня в окупованому Донецьку загорівся склад бойовиків, на котрому почали детонувати боєприпаси. Сепаратисти намагалися видати цей інцидент за нібито здійснюваний українськими військовими обстріл населеного пункту.
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