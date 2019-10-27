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В среду в Великобритании обнаружили грузовик с телами 39 человек, фото: Mirror

Грузовик с 39 телами в Британии: трех подозреваемых отпустили под залог

27 окт 2019, 18:54
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Трех подозреваемых по делу о грузовике с телами 39 человек, обнаруженным в среду недалеко от Лондона, отпустили под залог.

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38-летние мужчина и женщина из английского города Уоррингтона и 45-летний подозреваемый из Северной Ирландии освобождены до следующего месяца. Следствие по этому делу продолжается, сообщает издание Mirror со ссылкой на заявление полиции.

Их уже допросили по подозрению в непредумышленном убийстве и заговоре с целью торговли людьми.

Подозреваемых из Уоррингтона отпустили до 11 ноября, мужчину из Северной Ирландии, которого ранее задержали в лондонском аэропорту Станстед, — до 13 ноября.

Водитель этого грузовика — 25-летний Морис Робинсон из Северной Ирландии в понедельник предстанет перед судом.

В грузовике были обнаружены тела восьми женщин и 31 мужчины. Их перевезли в госпиталь Брумфилд в Челмсфорде (Эссекс) для проведения вскрытий.

Сейчас местные правоохранители пытаются идентифицировать тела погибших. Следователи изучают татуировки, шрамы и вещи, включая ювелирные изделия и одежду. Кроме того, каждый из пострадавших имел какую-то сумку. Собрано более 500 экспонатов, включая мобильные телефоны, которые, как надеется следствие, могут содержать любые подсказки относительно личностей их владельцев.

Напомним, Робинсону предъявлены 39 пунктов обвинения в непредумышленном убийстве, заговоре с целью торговли людьми, сговоре с целью содействия незаконной иммиграции и отмывании денег.


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