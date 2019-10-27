Керченский инцидент: адвокат освобожденных моряков рассказал, почему Россия не возвращает захваченные корабли

Михаил Полозов, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n128634-kerchenskiy-incident-advokat-osvobojdennyh-moryakov-rasskazal-pochemu-rossiya-ne-vozvraschaet.html

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Михаил Полозов, адвокат украинских моряков, которых российские военные захватили в плен во время инцидента в акватории Керченского пролива в конце ноября 2018 года, назвал причину, почему РФ не возвращает захваченные тогда три военные корабли.

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По словам Полозова, Россия готова вернуть Украине эти корабли, однако этому мешает техническое состояние катеров. Об этом он заявил в комментарии изданию «Крим.Реалии».

Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят к такому состоянию, чтобы они могли быть на плаву, и мы ожидаем, что до конца года их точно передадут, — отметил Полозов.

25 ноября 2018 года российские военные обстреляли и захватили украинские военные катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу».

Тогда в плен попали 24 украинские военные моряки.

В начале сентября в рамках обмена пленными между Киевом и Москвой, они вернулись в Украину.

Напомним, в середине октября стало известно, что освобожденные моряки пройдут курс лечения и реабилитации в Латвии.