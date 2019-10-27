Ожирение провоцирует развитие ряда заболеваний

https://racurs.ua/n128633-riski-ot-ojireniya-u-mujchin-i-jenschin-raznye-uchenye.html

Ракурс

Риск возникновения некоторых заболеваний вследствие ожирения у мужчин и женщин отличается.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Оксфордского университета (Великобритания), материалы которого опубликованы в журнале PLOS Genetics.

Ожирение связано с двумя третями ведущих причин смерти от неинфекционных заболеваний во всем мире. Исследователи провели масштабный анализ, чтобы уточнить перечень болезней, которые оно может провоцировать.

В своем исследовании ученые используя генетические данные и три показателя ожирения 228 тыс. 466 женщин и 195 тыс. 041 мужчин из биобанка Великобритании.

Их анализ показал, что ожирение способствует развитию ишемической болезни артерий, диабета I и II типа, инсульта, хронической обструктивной болезни легких, рака легких, безалкогольной жировой болезни печени, хронической болезни печени и почечной недостаточности.

Хотя ожирение вызывает сахарный диабет II типа как у женщин, так и у мужчин, у женщин наблюдается больший риск возникновения диабета этого типа по сравнению с мужчинами.

Соотношение талии и бедра приводило к более высокому риску хронической обструктивной болезни легких и более высокого риска хронической почечной недостаточности у мужчин.

Ученые отмечают, что обнаруженная разница в последствиях ожирения у мужчин и женщин должна учитываться при предоставлении соответствующих медицинских услуг и разработке государственной политики в области здравоохранения.

Напомним, недавно ученые установили, что к развитию ожирения может приводить чрезмерное увлечение гаджетами.