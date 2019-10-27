Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Ожирение провоцирует развитие ряда заболеваний

Риски от ожирения у мужчин и женщин разные — ученые

27 окт 2019, 17:59
999

Риск возникновения некоторых заболеваний вследствие ожирения у мужчин и женщин отличается.

Loading...

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Оксфордского университета (Великобритания), материалы которого опубликованы в журнале PLOS Genetics.

Ожирение связано с двумя третями ведущих причин смерти от неинфекционных заболеваний во всем мире. Исследователи провели масштабный анализ, чтобы уточнить перечень болезней, которые оно может провоцировать.

В своем исследовании ученые используя генетические данные и три показателя ожирения 228 тыс. 466 женщин и 195 тыс. 041 мужчин из биобанка Великобритании.

Их анализ показал, что ожирение способствует развитию ишемической болезни артерий, диабета I и II типа, инсульта, хронической обструктивной болезни легких, рака легких, безалкогольной жировой болезни печени, хронической болезни печени и почечной недостаточности.

Хотя ожирение вызывает сахарный диабет II типа как у женщин, так и у мужчин, у женщин наблюдается больший риск возникновения диабета этого типа по сравнению с мужчинами.

Соотношение талии и бедра приводило к более высокому риску хронической обструктивной болезни легких и более высокого риска хронической почечной недостаточности у мужчин.

Ученые отмечают, что обнаруженная разница в последствиях ожирения у мужчин и женщин должна учитываться при предоставлении соответствующих медицинских услуг и разработке государственной политики в области здравоохранения.

Напомним, недавно ученые установили, что к развитию ожирения может приводить чрезмерное увлечение гаджетами.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Керченский инцидент: адвокат освобожденных моряков рассказал, почему Россия не возвращает захваченные корабли

По словам адвоката недавно освобожденных из российского плена украинских моряков Михаила Полозова, РФ готова вернуть Украине захваченные в ноябре 2018 года военные корабли, однако этому мешает техническое состояние катеров

Новости мира
18:25

«Он погиб как собака»: Трамп рассказал, как умер лидер «Исламского государства» (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп в видеообращении к нации сегодня заявил об уничтожении лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади

Новости мира
17:21

В Золотом поселилась группа вооруженных людей — Зеленский о ветеранах (ФОТО)

Президент Зеленский назвал ветеранов АТО-ООС, с которыми сегодня эмоционально пообщался в Золотом, группой вооруженных людей. Как оказалось, о них президент узнал от местных, которые сообщили, что на окраине поселилась группа вооруженных людей

Новости Украины
19:59   26 окт