Лидер террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади погиб в результате совершенного американскими военными рейда в сирийской провинции Идлиб.

Во время этой операции аль-Багдади совершил самоубийство, активировав пояс смертника когда к нему приблизились американские военнослужащие. В результате взрыва погибли также трое его детей. Об этом сегодня заявил президент США Дональд Трамп, обращаясь к нации в прямом эфире из Белого дома, сообщает SkyNews.

По словам Трампа, в «дерзком рейде» американских военнослужащих на комплекс, в котором скрывался террорист, участвовали восемь вертолетов, а также корабли и самолеты.

Трамп заявил, что аль-Багдади перед смертью, «хрипел и плакал и кричал весь путь». Возможно, видеозапись этой операции будет обнародована.

Отмечается, что его тело было изуродовано взрывом, однако осуществленная экспертиза подтвердила, что оно принадлежало лидеру «Исламского государства».

Трамп отметил, что, что курдская разведка помогала в операции. Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF) заявили, что работали с США над «успешной» миссией.

Также о причастности к этой операции заявила иракская разведка.

Трамп также поблагодарил Россию за открытие соответствующего воздушного пространства, несмотря на то, что россияне не знали цели этой военной операции.

Источники телеканала NBC сообщают, что разведка заметила аль-Багдади вблизи населенного пункта Бариша на северо-западе Идлиба. В результате операции погибли также несколько боевиков. Потерь среди американских военных нет.

Аль-Багдади руководил ИГИЛом с 2010 года. В 2014 году на фоне тогдашних военных успехов террористов он в большой средневековой мечети в Мосуле объявил себя халифом, сувереном над всеми мусульманами.

Аль-Багдади был одним из самых разыскиваемых преступников в мире. За его голову была назначена награда в размере 25 млн долл. США.

