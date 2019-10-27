Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Дональд Трамп, фото: Wikimedia Commons

«Він загинув як собака»: Трамп розповів, як помер лідер «Ісламської держави» (ВІДЕО)

27 жов 2019, 17:21
999

Лідер терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакр аль-Багдаді загинув внаслідок здійсненого американськими військовими рейду в сирійській провінції Ідліб.

Loading...

Під час цієї операції аль-Багдаді здійснив самогубство, активувавши пояс смертника коли до нього наблизилися американські військовослужбовці. Внаслідок вибуху загинули також троє його дітей. Про це сьогодні заявив президент США Дональд Трамп, звертаючись до нації в прямому ефірі з Білого дому, повідомляє SkyNews.

Він загинув, як собака, як боягуз. Світ тепер набагато безпечніший, — наголосив Трамп.

За словами Трампа, у «зухвалому рейді» американських військовослужбовців на комплекс, у якому переховувався терорист, брали участь вісім вертольотів, а також кораблі та літаки.

Він дійшов до кінця тунелю, коли наші собаки гнали його вниз, — розповів Трамп про обставини загибелі одного з найнебезпечніших терористів. — Він активував жилет, убивши себе та своїх трьох дітей.

Трамп заявив, що аль-Багдаді перед смертю, «хрипів і плакав і кричав увесь шлях». Можливо, відеозапис цієї операції буде оприлюднений.

Зазначається, що його тіло було понівечене вибухом, проте здійснена експертиза підтвердила, що воно належало лідерові «Ісламської держави».

Трамп зазначив, що, що курдська розвідка допомагала в операції. Очолювані курдами Сирійські демократичні сили (SDF) заявили, що працювали зі США над «успішною» місією.

Також про причетність до цієї операції заявила іракська розвідка.

Трамп також подякував Росії за відкриття відповідного повітряного простору, попри те, що росіяни не знали цілі цієї військової операції.

Джерела телеканалу NBC повідомляють, що розвідка помітила аль-Багдаді поблизу населеного пункту Баріша на північному-заході Ідлібу. Внаслідок операції загинули також кілька бойовиків. Втрат серед американських військових немає.

Аль-Багдаді керував ІДІЛ з 2010 року. У 2014 році на тлі тодішніх військових успіхів терористів він у великій середньовічній мечеті в Мосулі оголосив себе халіфом, сувереном над усіма мусульманами.

Аль-Багдаді був одним з найбільш розшукуваних злочинців у світі. За його голову була призначена винагорода в розмірі 25 млн дол. США.

Нагадаємо, у квітні цього року «Ісламська держава» вперше за п’ять років опублікувала відео з аль-Багдаді.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Керченський інцидент: адвокат звільнених моряків розповів, чому Росія не повертає захоплені кораблі

За словами адвоката нещодавно звільнених з російського полону українських моряків Михайла Полозова, РФ готова повернути Україні захоплені в листопаді 2018 року військові кораблі, однак цьому заважає технічний стан катерів

Світові новини
18:25

У Золотому оселилася група озброєних людей — Зеленський про ветеранів (ФОТО)

Президент Зеленський назвав ветеранів АТО-ООС, з якими сьогодні емоційно поспілкувався у Золотому, групою озброєних людей. Як виявилося, про них президент дізнався від місцевих, які повідомили, що на околиці оселилася група озброєних людей

Новини України
19:59   26 жов