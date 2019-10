Лідер терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакр аль-Багдаді загинув внаслідок здійсненого американськими військовими рейду в сирійській провінції Ідліб.

Під час цієї операції аль-Багдаді здійснив самогубство, активувавши пояс смертника коли до нього наблизилися американські військовослужбовці. Внаслідок вибуху загинули також троє його дітей. Про це сьогодні заявив президент США Дональд Трамп, звертаючись до нації в прямому ефірі з Білого дому, повідомляє SkyNews.

За словами Трампа, у «зухвалому рейді» американських військовослужбовців на комплекс, у якому переховувався терорист, брали участь вісім вертольотів, а також кораблі та літаки.

Трамп заявив, що аль-Багдаді перед смертю, «хрипів і плакав і кричав увесь шлях». Можливо, відеозапис цієї операції буде оприлюднений.

Зазначається, що його тіло було понівечене вибухом, проте здійснена експертиза підтвердила, що воно належало лідерові «Ісламської держави».

Трамп зазначив, що, що курдська розвідка допомагала в операції. Очолювані курдами Сирійські демократичні сили (SDF) заявили, що працювали зі США над «успішною» місією.

Також про причетність до цієї операції заявила іракська розвідка.

Трамп також подякував Росії за відкриття відповідного повітряного простору, попри те, що росіяни не знали цілі цієї військової операції.

Джерела телеканалу NBC повідомляють, що розвідка помітила аль-Багдаді поблизу населеного пункту Баріша на північному-заході Ідлібу. Внаслідок операції загинули також кілька бойовиків. Втрат серед американських військових немає.

Аль-Багдаді керував ІДІЛ з 2010 року. У 2014 році на тлі тодішніх військових успіхів терористів він у великій середньовічній мечеті в Мосулі оголосив себе халіфом, сувереном над усіма мусульманами.

Аль-Багдаді був одним з найбільш розшукуваних злочинців у світі. За його голову була призначена винагорода в розмірі 25 млн дол. США.

Last night, the United States brought the world’s number one terrorist leader to justice. President @realDonaldTrump addresses the death of Abu Bakr al-Baghdadi, the founder and leader of ISIS. Full remarks: https://t.co/3ucibNVOU8 | More: https://t.co/b4fBx9qyY6pic.twitter.com/odrheyNRtc