Дональд Трамп планує скоротити Держдеп. Фото:

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США можуть реорганізувати Державний департамент — відповідний проект указу вже розроблено адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Пропонується реорганізувати Державний департамент. До 1 жовтня можуть ліквідувати всі «несуттєві» посольства та консульства в Африці на південь від Сахари. Натомість мають сформувати менший офіс спеціального посланника у справах Африки, який підпорядковуватиметься Раді національної безпеки Білого дому. Документ поширили серед чинних і колишніх американських дипломатів по всьому світу. Про це пишуть New York Times і Bloomberg.

Зазначається, що функції Держдепу обмежать «скоординованими антитерористичними операціями» та «стратегічним видобутком і торгівлею критично важливими природними ресурсами».

Також проект з реорганізації передбачає скорочення багатьох відділів й окремих посад Держдепартаменту, які опікуються питаннями зміни клімату, біженцями, а також проблемами демократії та прав людини.

Медіа зазначають, що Держдеп мають реорганізувати у чотири регіональні корпуси:

Євразійський (Європа, рф та Центральна Азія),

Середньосхідний (арабські країни, Іран, Пакистан та Афганістан),

Латиноамериканський (Центральна Америка, Південна Америка та Карибський басейн),

Індо-Тихоокеанський (Східна Азія, Південно-Східна Азія, Індія, Бангладеш, Шрі-Ланка, Непал, Бутан та Мальдіви).

NYT пише, що однією з найрадикальніших пропозицій у проекті є ліквідація бюро у справах Африки, яке відповідає за політику США в країнах на південь від Сахари. У проекті також ідеться про те, що всі «необов'язкові» посольства і консульства в країнах на південь від Сахари будуть закриті до 1 жовтня.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала скоротити бюджет Державного департаменту і того, що залишилося від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), майже наполовину, згідно з внутрішньою службовою запискою.

Джерела: New York Times, Bloomberg