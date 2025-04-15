Адміністрація Трампа запропонувала скоротити бюджет Держдепу та залишків USAID майже наполовину

https://racurs.ua/ua/n205595-administraciya-trampa-zaproponuvala-skorotyty-budjet-derjdepu-ta-zalyshkiv-usaid-mayje-napolovynu.html

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Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала скоротити бюджет Державного департаменту і того, що залишилося від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), майже наполовину, згідно з внутрішньою службовою запискою.

Найбільш різке скорочення може торкнутися, зокрема, «внесків» у НАТО й ООН, пише The Washington Post.

Скорочення, передбачені пропозицією Адміністративно-бюджетного управління Білого дому на наступний фінансовий рік, можуть призвести до того, що загальний бюджет на всю діяльність Державного департаменту та USAID може становити 28,4 млрд дол. — це на $27 мільярдів або на 48%, менше від рівня фінансування, затвердженого Конгресом на 2025 рік.

Особливо різке — майже на 90%, скорочення фінансування може торкнутися підтримки міжнародних організацій. Зокрема, фінансування ООН, НАТО та 20 інших організацій може бути припинено, згідно з пропозицією, в той час як цільові внески для кількох організацій, включаючи Міжнародне агентство з атомної енергії та Міжнародну організацію цивільної авіації, залишаться. У записці також йдеться про тотальне скорочення фінансування міжнародних миротворчих місій, через їхні «провали».

Неясно, чи отримають такі різкі скорочення схвалення в Конгресі. Рішення про припинення фінансування НАТО через Державний департамент також може викликати негативну реакцію.

Посол США в НАТО за часів адміністрації Джо Байдена Джуліанна Сміт вважає, що такий крок може створити серйозні проблеми всередині Альянсу, оскільки іншим країнам доведеться компенсувати дефіцит. Або ж союзники можуть спробувати скоротити свої внески до загального фонду, який цього року становить близько $5 мільярдів.

Це дійсно торкається самої суті функціонування Альянсу і може завдати нищівного удару по єдності Альянсу, — припустила Сміт.

Держдеп США також готує власний план скорочення штату, який передбачає звільнення десятків тисяч з 80 тис. співробітників відомства, а також закриття низки американських консульств і установ.

Будь-які плани щодо різкого скорочення фінансування та робочих місць можуть ще більше підірвати моральний дух у Державному департаменті, де багато працівників очікували потрясінь із поверненням Трампа.

Американська асоціація дипломатичної служби вже закликала Конгрес не схвалювати бюджет Держдепу, який передбачає такі різкі скорочення, назвавши пропозицію Білого дому «небезпечною», зокрема, через ризик розширення можливостей супротивників США, як Китай і росія «які прагнуть заповнити порожнечу, залишену відходом Сполучених Штатів».