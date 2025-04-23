Трамп допустив зниження мит на товари з Китаю

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Президент США Дональд Трамп визнав, що йому доведеться знизити мита щодо китайських товарів.

145% - це дуже високий показник, і він не буде таким високим. Він не буде навіть близько таким високим. Він суттєво знизиться. Але не буде нульовим. Я не збираюся говорити: «О, я буду грати з Китаєм жорстко»… Ми будемо дуже добрими, вони теж. Мита суттєво знизяться, але не будуть нульовими, — сказав Трамп про розв’язану ним торговельну війну з КНР на зустрічі з журналістами в Овальному кабінеті.

На думку аналітиків Bloomberg, таке пом’якшення риторики президента США пов’язане через нестабільність ринків, до якого призвела його митна політика, а також тиском з боку великого бізнесу та економічних радників.

Коментарі Трампа з’явилися на тлі падіння американських акцій і казначейських облігацій після того, як 2 квітня він запровадив масштабні мита як проти супротивників США, так і проти союзників, а пізніше оголосив про 90-денну відстрочку для більшості країн.

Білий дім заявляв, що «готує підґрунтя для угоди з Китаєм», намагаючись «заспокоїти» фінансові ринки й інвесторів. А міністр фінансів США Скотт Бессент у вівторок на закритій зустрічі з інвесторами у Вашингтоні сказав, що очікує деескалації торгової війни між Штатами та Китаєм.