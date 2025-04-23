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Ракурс
Кількість постраждалих внаслідок удару рф по Марганцю на Дніпропетровщині зросла до 42

Удар по автобусу в Марганці: вже майже 50 постраждалих (ВІДЕО)

23 кві 2025, 12:28
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Кількість постраждалих внаслідок удару рф по Марганцю на Дніпропетровщині зросла до 42.

Про це повідомили в ОВА

Раніше повідомляли про дев’ятьох загиблих і 30 поранених. Вранці російські воєнні злочинці вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства, заявляв керівник ОВА Сергій Лисак та показував фото наслідків.

Майже всі госпіталізовані. Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно. Семеро жінок та двоє чоловіків — загинули, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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