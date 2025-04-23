Кількість постраждалих внаслідок удару рф по Марганцю на Дніпропетровщині зросла до 42

https://racurs.ua/ua/n205785-udar-po-avtobusu-v-marganci-vje-mayje-50-postrajdalyh-video.html

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Кількість постраждалих внаслідок удару рф по Марганцю на Дніпропетровщині зросла до 42.

Про це повідомили в ОВА

Раніше повідомляли про дев’ятьох загиблих і 30 поранених. Вранці російські воєнні злочинці вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства, заявляв керівник ОВА Сергій Лисак та показував фото наслідків.