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Ракурс
Удар по автобусу в Марганце: уже почти 50 пострадавших

Удар по автобусу в Марганце: уже почти 50 пострадавших (ВИДЕО)

23 апр 2025, 12:28
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Кількість постраждалих внаслідок удару рф по Марганцю на Дніпропетровщині зросла до 42.

Про це повідомили в ОВА

Раніше повідомляли про дев’ятьох загиблих і 30 поранених. Вранці російські воєнні злочинці вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства, заявляв керівник ОВА Сергій Лисак та показував фото наслідків.

Майже всі госпіталізовані. Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно. Семеро жінок та двоє чоловіків — загинули, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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