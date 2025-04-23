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Удар по автобусу в Марганце: уже почти 50 пострадавших
Удар по автобусу в Марганце: уже почти 50 пострадавших (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205785-udar-po-avtobusu-v-margance-uje-pochti-50-postradavshih-video.htmlРакурс
Кількість постраждалих внаслідок удару рф по Марганцю на Дніпропетровщині зросла до 42.
Про це повідомили в ОВА
Раніше повідомляли про дев’ятьох загиблих і 30 поранених. Вранці російські воєнні злочинці вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства, заявляв керівник ОВА Сергій Лисак та показував фото наслідків.
Майже всі госпіталізовані. Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно. Семеро жінок та двоє чоловіків — загинули, — йдеться у повідомленні.