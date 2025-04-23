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Эстония прекращает программу выплаты помощи украинским беженцам для аренды жилья
Эстония прекращает программу выплаты помощи украинским беженцам для аренды жильяhttps://racurs.ua/n205783-estoniya-prekraschaet-programmu-vyplaty-pomoschi-ukrainskim-bejencam-dlya-arendy-jilya.htmlРакурс
Департамент соціального страхування Естонії припинить виплату компенсацій на житло та послуги перекладу для українських біженців у столиці країни Таллінні.
Ця програма передбачає можливість отримати одноразову компенсацію витрат на оренду житла, щоб біженці могли знайти собі місце проживання в Естонії.
Керівниця відділу міграції Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс пояснила, що це не означає припинення підтримки, проте тепер вона надаватиметься на загальних умовах.
Ми поступово переходимо до звичайного порядку, за якого підтримка надається насамперед тим, хто подає клопотання про міжнародний або тимчасовий захист, не має в Естонії мережі підтримки та проживає в державних центрах розміщення за напрямом Департаменту поліції та прикордонної охорони під час розгляду їх заяви, — розповіла посадовиця.