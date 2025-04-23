Естонія припиняє програму виплати допомоги українським біженцям на оренду житла

https://racurs.ua/ua/n205783-estoniya-prypynyaie-programu-vyplaty-dopomogy-ukrayinskym-bijencyam-na-orendu-jytla.html

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Департамент соціального страхування Естонії припинить виплату компенсацій на житло та послуги перекладу для українських біженців у столиці країни Таллінні.

Ця програма передбачає можливість отримати одноразову компенсацію витрат на оренду житла, щоб біженці могли знайти собі місце проживання в Естонії.

Керівниця відділу міграції Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс пояснила, що це не означає припинення підтримки, проте тепер вона надаватиметься на загальних умовах.