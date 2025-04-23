У районі Покровська Сили оборони надлюдськими зусиллями відсувають ворога від траси на Павлоград

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У районі Покровська Сили оборони надлюдськими зусиллями відсувають ворога від траси на Павлоград.

Про це в огляді за 22 квітня повідомив український військовий кореспондент Богдан Мирошников.

Більш того, якщо динаміка збережеться, то в перспективі можна буде казати за розблокування шляху на Межову.

Наразі ворог ще присутній в промці Котлиного та на південно-східній околиці Удачного.

Але якщо контролювати лінії Піщане-Солоне та Шевченко-Новотроїцьке-Успенівка, то фактично траса на Межову знову буде придатною для логістики.

Але давайте не загадувати. У наших воїнів пішло кілька місяців та надлюдські зусилля, щоб спочатку зупинити просування на Покровськ, а потім відкинути окупантів на 2−2,5 км. Тому чи буде можливість відсунути ворога від Покровська ще на 5−8 км (в залежності від ділянки) — покажуть найближчі місяці, — пише Мирошников.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 квітня повідомив, що ЗС рф продовжують атакувати на Покровському напрямку в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Котлиного, Удачного, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Новосергіївки, Новоолександрівки та Андріївки.

В результаті бойових зіткнень наші оборонці знищили один легковий автомобіль, два квадроцикли та пʼять мотоциклів. Всі ворожі атаки відбито, втрат наших позицій не допущено. Противник не полишає спроб вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня.