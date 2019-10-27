Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Ожиріння провокує розвиток низки захворювань

Ризики від ожиріння в чоловіків та жінок різні — учені

27 жов 2019, 17:59
999

Ризик виникнення деяких захворювань внаслідок ожиріння в чоловіків та жінок відрізняється.

Loading...

Про це свідчать результати дослідження учених з Оксфордського університету (Велика Британія), матеріали якого опубліковані в журналі PLOS Genetics.

Ожиріння пов’язане з двома третинами провідних причин смерті від неінфекційних захворювань у всьому світі. Дослідники провели масштабний аналіз, щоб уточнити перелік хвороб, які воно може провокувати.

У своєму дослідженні учені використовуючи генетичні дані та три показники ожиріння 228 тис. 466 жінок та 195 тис. 041 чоловіків з біобанку Великобританії.

Їх аналіз показав, що ожиріння сприяє розвитку ішемічної хвороби артерій, діабету I та II типу, інсульту, хронічної обструктивної хвороби легень, раку легенів, безалкогольної жирової хвороби печінки, хронічної хвороби печінки та ниркової недостатності.

Хоча ожиріння викликає цукровий діабет II типу як у жінок, так і у чоловіків, у жінок спостерігається більший ризик виникнення діабету цього типу порівняно з чоловіками.

Співвідношення талії та стегна приводило до більш високого ризику хронічної обструктивної хвороби легень та більш високого ризику хронічної ниркової недостатності у чоловіків.

Учені наголошують, що виявлена відмінність у наслідках ожиріння у чоловіків та жінок повинна враховуватися при наданні відповідних медичних послуг та розробленні державної політики в галузі охорони здоров’я.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що до розвитку ожиріння може призводити надмірне захоплення гаджетами.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Керченський інцидент: адвокат звільнених моряків розповів, чому Росія не повертає захоплені кораблі

За словами адвоката нещодавно звільнених з російського полону українських моряків Михайла Полозова, РФ готова повернути Україні захоплені в листопаді 2018 року військові кораблі, однак цьому заважає технічний стан катерів

Світові новини
18:25

У Золотому оселилася група озброєних людей — Зеленський про ветеранів (ФОТО)

Президент Зеленський назвав ветеранів АТО-ООС, з якими сьогодні емоційно поспілкувався у Золотому, групою озброєних людей. Як виявилося, про них президент дізнався від місцевих, які повідомили, що на околиці оселилася група озброєних людей

Новини України
19:59   26 жов