Ожиріння провокує розвиток низки захворювань

https://racurs.ua/ua/n128633-ryzyky-vid-ojyrinnya-v-cholovikiv-ta-jinok-rizni-ucheni.html

Ракурс

Ризик виникнення деяких захворювань внаслідок ожиріння в чоловіків та жінок відрізняється.

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Про це свідчать результати дослідження учених з Оксфордського університету (Велика Британія), матеріали якого опубліковані в журналі PLOS Genetics.

Ожиріння пов’язане з двома третинами провідних причин смерті від неінфекційних захворювань у всьому світі. Дослідники провели масштабний аналіз, щоб уточнити перелік хвороб, які воно може провокувати.

У своєму дослідженні учені використовуючи генетичні дані та три показники ожиріння 228 тис. 466 жінок та 195 тис. 041 чоловіків з біобанку Великобританії.

Їх аналіз показав, що ожиріння сприяє розвитку ішемічної хвороби артерій, діабету I та II типу, інсульту, хронічної обструктивної хвороби легень, раку легенів, безалкогольної жирової хвороби печінки, хронічної хвороби печінки та ниркової недостатності.

Хоча ожиріння викликає цукровий діабет II типу як у жінок, так і у чоловіків, у жінок спостерігається більший ризик виникнення діабету цього типу порівняно з чоловіками.

Співвідношення талії та стегна приводило до більш високого ризику хронічної обструктивної хвороби легень та більш високого ризику хронічної ниркової недостатності у чоловіків.

Учені наголошують, що виявлена відмінність у наслідках ожиріння у чоловіків та жінок повинна враховуватися при наданні відповідних медичних послуг та розробленні державної політики в галузі охорони здоров’я.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що до розвитку ожиріння може призводити надмірне захоплення гаджетами.