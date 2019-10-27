Керченський інцидент: адвокат звільнених моряків розповів, чому Росія не повертає захоплені кораблі

Михайло Полозов, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n128634-kerchenskyy-incydent-advokat-zvilnenyh-moryakiv-rozpoviv-chomu-rosiya-ne-povertaie-zahopleni.html

Ракурс

Михайло Полозов, адвокат українських моряків, котрих російські військові захопили в полон під час інциденту в акваторії Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року, назвав причину, чому РФ не повертає захоплені тоді три військові кораблі.

Loading...

За словами Полозова, Росія готова повернути Україні ці кораблі, однак цьому заважає технічний стан катерів. Про це він заявив у коментарі виданню «Крим.Реалії».

Тому зараз, за моєю інформацією, їх приводять до такого стану, щоб вони могли бути на плаву, і ми очікуємо, що до кінця року їх точно передадуть, — зазначив Полозов.

25 листопада 2018 року російські військові обстріляли та захопили українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу».

Тоді в полон потрапили 24 українські військові моряки.

На початку вересня цього року в межах обміну полоненими між Києвом та Москвою, вони повернулися в Україну.

Нагадаємо, в середині жовтня стало відомо, що звільнені моряки пройдуть курс лікування та реабілітації в Латвії.