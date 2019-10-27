Вантажівка з 39 тілами у Британії: трьох підозрюваних відпустили під заставу

У середу у Британії виявили вантажівку з тілами 39 людей, фото: Mirror

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Трьох підозрюваних у справі щодо вантажівки з тілами 39 людей, виявленої в середу неподалік Лондона, відпустили під заставу.

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38-річні чоловік та жінка з англійського міста Уоррінгтона та 45-річний підозрюваний з Північної Ірландії звільнені до наступного місяця. Слідство у цій справі триває, повідомляє видання Mirror з посиланням на заяву поліції.

Їх вже допитали за підозрою в ненавмисному вбивстві та змові з метою торгівлі людьми.

Підозрюваних з Уоррінгтона відпустили до 11 листопада, чоловіка з Північної Ірландії, котрого раніше затримали в лондонському аеропорту Станстед, — до 13 листопада.

Водій цієї вантажівки — 25-річний Моріс Робінсон з Північної Ірландії у понеділок постане перед судом.

У вантажівці були виявлені тіла восьми жінок та 31 чоловіка. Їх наразі перевезли до госпіталю Брумфілд в Челмсфорді (Ессекс) для проведення розтинів.

Наразі місцеві правоохоронці намагаються ідентифікувати тіла загиблих. Слідчі вивчають татуювання, шрами та речі, включаючи ювелірні вироби та одяг. Крім того, кожен з потерпілих мав якусь сумку. Зібрано понад 500 експонатів, включаючи мобільні телефони, які, як сподівається слідство, можуть містити будь-які підказки щодо осіб їхніх власників.

Нагадаємо, Робінсону пред’явлено 39 пунктів звинувачення в ненавмисному вбивстві, змові з метою торгівлі людьми, змові з метою сприяння незаконної імміграції та відмиванню грошей.