Портрет Абу Бакра аль-Багдади, фото: Thierry Ehrmann

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Выследить лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади помогла информация, предоставленная одним из главных его помощников — Исмаилом аль-Итави в начале 2018 года.

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Аль-Итави задержали турецкие силовики, которые впоследствии передали его Ираку. Об этом агентству Reuters узнало от информированных источников в иракских спецслужбах.

Итави предоставил ценную информацию, которая помогла иракской группе из нескольких силовых структур разобраться в отсутствующих частях головоломки относительно передвижения аль-Багдади и мест, в которых он ранее прятался, — сообщили источники агентства.

В частности, аль-Итави рассказал спецслужбам о пяти человеках, включая его самого, которые встречались с аль-Багдади в Сирии, и о местах, которые они использовали.

Также он сообщил, что аль-Багдади, чтобы избежать разоблачения, на встречи с сообщниками приезжает на микроавтобусах, которые перевозят овощи.

Аль-Итави, который имеет степень кандидата наук по исламоведению, был признан иракскими спецслужбами одним из пяти ближайших помощников лидера «Исламского государства». Он присоединился к «Аль-Каиде» в 2006 году, был арестован американскими силами в 2008 году и заключен в тюрьму на четыре года.

Позже аль-Багдади поручил Итави выполнять такие ключевые функции, такие как проведение религиозных инструктажей и отбор командующих «Исламского государства». После распада группировки в 2017 году Итави вместе со своей женой бежал в Сирию.

Еще один поворотный момент наступил в начале этого года в ходе совместной операции, в рамках которой американские, турецкие и иракские спецслужбы захватили высокопоставленных руководителей «Исламского государства» — четырех иракцев и одного сирийца, отмечают источники агентства.

Они дали нам все места, где они встречались с аль-Багдади в Сирии, и мы решили координировать с ЦРУ работу по развертыванию дополнительных сил в этих районах, — сообщил агентству один из иракских чиновников, который имеет тесные связи со спецслужбами.

В середине 2019 года нам удалось идентифицировать Идлиб как место, где аль-Багдади переезжал из деревни в деревню вместе со своей семьей и тремя близкими помощниками, — отметил чиновник.

Затем информаторы в Сирии заметили иракского мужчину в клетчатом головном уборе на рынке в Идлибе и узнали его по фотографии, рассказал чиновник. Это был Итави, и они проследили за ним к дому, где жил аль-Багдади.

Мы передали детали в ЦРУ, и они использовали спутник и беспилотники для наблюдения за местоположением течение последних пяти месяцев, — сообщил чиновник.

Два дня назад аль-Багдади впервые покинул это место вместе со своей семьей, отправившись на микроавтобусе в близлежащую деревню.

По словам источника, считалось, что аль-Багдади находился в Идлибе около полугода и основной целью пребывания его там была попытка скрыться. Однако аль-Багдади все еще считался главной угрозой, поскольку его присутствие могло привлечь сторонников в районе, где еще сохранялись «спящие ячейки» «Исламского государства».

Напомним, президент США Дональд Трамп вчера рассказал, как погиб аль-Багдади.