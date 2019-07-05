Крістофер Клайн, фото: Forbes

https://racurs.ua/ua/n123951-amerykanskyy-milyarder-zagynuv-na-bagamah-vnaslidok-padinnya-vertolota-foto.html

Ракурс

Американський мільярдер, вугільний магнат Крістофер Клайн загинув на Багамських островах внаслідок падіння вертольота, на якому він повертався зі святкування свого дня народження.

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Разом із Клайном на борту вертольота перебували ще шестеро осіб. Усі вони загинули, повідомляє BNO News.

Інцидент стався 4 липня. Вертоліт із Клайном вилетів з Біг Гранд-Кі — одного з північних островів архіпелагу й попрямував до Флориди.

Після кількох годин пошуків вертольота, його виявили на мілководді Атлантичного океану, приблизно за 3 км від острова Гранд-Кі.

За інформацією американських ЗМІ, на борту вертольота також була одна з дочок Клайна. Всього в мільярдера було четверо дітей.

Наразі ідентифіковане лише тіло Клайна, однак правоохоронці вважають, що всі загиблі є американцями.

За інформацією видання Register-Herald, вертоліт прямував до Флориди, оскільки один із пасажирів захворів. Причини падіння транспортного засобу наразі не відомі.

Клайн у 22-річному віці розпочав працювати шахтарем, швидко перейшов у менеджмент і став відомим завдяки проведенню недорогих гірських робіт, які привернули увагу великих вугільних компаній. У 1985 році його компанія розпочала експлуатацію власних копалень.

На момент смерті статки Клайна оцінювалися в суму 1,8 млрд дол. США.

Нагадаємо, кілька років тому під час теракту в нічному клубі в Стамбулі загинув мільярдер з Йорданії Мохаммад аль-Сарраф.