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Кристофер Клайн, фото: Forbes
Американский миллиардер погиб на Багамах в результате падения вертолета (ФОТО)https://racurs.ua/n123951-amerikanskiy-milliarder-pogib-na-bagamah-v-rezultate-padeniya-vertoleta-foto.htmlРакурс
Американский миллиардер, угольный магнат Кристофер Клайн погиб на Багамских островах в результате падения вертолета, на котором он возвращался с празднования своего дня рождения.
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Вместе с Клайном на борту вертолета находились еще шесть человек. Все они погибли, сообщает BNO News.
Инцидент произошел 4 июля. Вертолет с Клайном вылетел из Биг Гранд-Ки — одного из северных островов архипелага и направился во Флориду.
После нескольких часов поисков вертолета, его обнаружили на мелководье Атлантического океана, примерно в 3 км от острова Гранд-Ки.
По информации американских СМИ, на борту вертолета также была одна из дочерей Клайна. Всего у миллиардера было четверо детей.
Сейчас идентифицировано только тело Клайна, однако правоохранители считают, что все погибшие являются американцами.
По информации издания Register-Herald, вертолет направлялся во Флориду, поскольку один из пассажиров заболел. Причины падения транспортного средства в настоящее время не известны.
Клайн в 22-летнем возрасте начал работать шахтером, быстро перешел в менеджмент и стал известным благодаря проведению недорогих горных работ, которые привлекли внимание крупных угольных компаний. В 1985 году его компания начала эксплуатацию собственных рудников.
На момент смерти состояние Клайна оценивались в сумму 1,8 млрд долл. США.
Напомним, несколько лет назад во время теракта в ночном клубе в Стамбуле погиб миллиардер из Иордании Мохаммад аль-Сарраф.
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