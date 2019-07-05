Кристофер Клайн, фото: Forbes

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Ракурс

Американский миллиардер, угольный магнат Кристофер Клайн погиб на Багамских островах в результате падения вертолета, на котором он возвращался с празднования своего дня рождения.

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Вместе с Клайном на борту вертолета находились еще шесть человек. Все они погибли, сообщает BNO News.

Инцидент произошел 4 июля. Вертолет с Клайном вылетел из Биг Гранд-Ки — одного из северных островов архипелага и направился во Флориду.

После нескольких часов поисков вертолета, его обнаружили на мелководье Атлантического океана, примерно в 3 км от острова Гранд-Ки.

По информации американских СМИ, на борту вертолета также была одна из дочерей Клайна. Всего у миллиардера было четверо детей.

Сейчас идентифицировано только тело Клайна, однако правоохранители считают, что все погибшие являются американцами.

По информации издания Register-Herald, вертолет направлялся во Флориду, поскольку один из пассажиров заболел. Причины падения транспортного средства в настоящее время не известны.

Клайн в 22-летнем возрасте начал работать шахтером, быстро перешел в менеджмент и стал известным благодаря проведению недорогих горных работ, которые привлекли внимание крупных угольных компаний. В 1985 году его компания начала эксплуатацию собственных рудников.

На момент смерти состояние Клайна оценивались в сумму 1,8 млрд долл. США.

Напомним, несколько лет назад во время теракта в ночном клубе в Стамбуле погиб миллиардер из Иордании Мохаммад аль-Сарраф.