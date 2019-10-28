Боевики ИГИЛ избрали нового лидера, фото: «Факты»

https://racurs.ua/n128645-islamskoe-gosudarstvo-izbralo-novogo-lidera-posle-ubiystva-abu-bakra-al-bagdadi-smi.html

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Террористическая организация «Исламское государство» избрала нового лидера после недавней ликвидации американскими военными Абу Бакра аль-Багдади.

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Новым лидером террористов стал Абдулла Кардаш (Кардеш), также известный как Хаджи Абдулла аль-Афар — бывший иракский кадровый офицер. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на источники в разведке.

Кардаша аль-Багдади назначил своим преемником еще в августе этого года, но «официально» это назначение до сих пор не было принято террористической организацией.

В целом о Кардаше мало что известно, отмечает издание.

Отмечается, что в последнее время роль аль-Багдади в руководстве созданной им террористической организацией было минимальным — он не участвовал в планировании операций, а также в повседневной деятельности «Исламского государства».

Все действия аль-Багдади сводились к словам «да» или «нет» — не к планированию, — отметил источник.

Напомним, по информации источников агентства Reuters, разыскать аль-Багдади, который скрывался в сирийской провинции Идлиб, помогли сведения, предоставленные одним из его ближайших соратников.