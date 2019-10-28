Тестування прокурорів: суддя Верховного суду розкритикував реформу, фото — ГПУ

https://racurs.ua/ua/n128649-suddya-verhovnogo-sudu-pro-testy-dlya-prokuroriv-krosvordyst-peremoje-profesionala.html

Ракурс

Суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Аркадій Бущенко розкритикував методику проведення першого етапу атестації прокурорів, який стартував минулого тижня.

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Бущенко, який раніше також очолював Українську Гельсінську спілку з прав людини, закликав не «хайпувати» зі скороспілих висновків про те, що в прокуратурі працюють некваліфіковані правники.

Хороший професіонал відрізняється від непрофесіонала тим, що він не робить зайвих рухів і не тримає в голові зайвої інформації. Шерлоку Холмсу було байдуже, чи обертається Земля навколо Сонця, але він знав всі типи ґрунтів в окрузі, — написав Бущенко у Фейсбук.

Він вважає, що у тестах, які запропонували прокурорам, «любитель кросвордів без проблем переможе професіонала», оскільки майже всі вони стосуються питань, які в професійній діяльності і знати не обов’язково.

Бущенко вважає, що тести, якщо і здатні щось виявити, то точно не професіоналізм.

Вважаю, що прокуратурі є некваліфіковані люди. Як втім і серед укладачів тестів, — заявив суддя Верховного суду.

«Ракурс» повідомляв, що приблизно третина прокурорів не склали тестів на знання законодавства. Головний військовий прокурор України Віктор Чумак, який очолював одну із конкурсних комісій, повідомив, що тести склали лише 707 осіб із 1000, які працюють у ГПУ.

Письмове тестування є першим етапом відбору до Офісу генпрокурора, який створять замість переформатованої Генпрокуратури у рамках прокурорської раформи. На підготовку до тестів прокурори мали шість днів, а на сайті відомства виклали шість тисяч ймовірних питань. З них система сформувала по 100 випадкових для кожного. Для відповідей учасники тестування мали дві години.

Атестація проводитиметься кадровими комісіями у три етапи. Будуть оцінюватись знання та вміння у застосуванні закону, загальні здібності та навички, а також здійснюватиметься перевірка професійної компетентності і доброчесності на співбесіді.

Проходження атестації прокурорами оскаржили у двох позовах, які надійшли до Окружного адміністративного суду міста Києва. Зокрема, один із заявників оскаржив право використовувати анонімні повідомлення під час цього процесу.