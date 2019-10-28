У Чернігові в групи школярів запідозрили гепатит «А», фото: pixabay

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Ракурс

Гепатит «А» міг уразити 15 учнів школи № 7 у Чернігові. Наразі вони перебувають на лікуванні.

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Експерти проводять комплекс протиепідемічних заходів, у тому числі працюють у навчальному закладі. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Першого учня госпіталізували з діагнозом гепатит «А» 21 жовтня. Він перебуває в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні.

Вчора, 27 жовтня, ще 12 учнів і співробітниця харчоблоку цієї школи були доставлені до медустанови. Лікарі також запідозрили у них гепатит «А».

Правоохоронці вважають, що мало місце порушення санітарних правил і норм. За даним фактом відкрили кримінальне провадження (ст. 325 КК України).

Нагадаємо, у вересні у львівських студентів виявили гепатит. Про своє захворювання учні Дрогобицького педагогічного університету дізналися після практики в Одесі.