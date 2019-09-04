Гепатит А виявили у львівських студентів після практики в Одесі. Фото: Вести

https://racurs.ua/ua/n126299-gepatyt-a-vyyavyly-u-lvivskyh-studentiv-pislya-praktyky-v-odesi.html

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Гепатитом заразилися шестеро студентів з Львівської області, які проходили практику в Одесі. Всі вони є учнями Дрогобицького педагогічного університету.

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Потерпілі зараз перебувають у лікарнях Львівської області. Про захворювання їм повідомили лікарі через кілька днів після прибуття з Одеси. У всіх шістьох діагностовали вірусний гепатит А, повідомляє сьогодні прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зараз стосовно студентів проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів. Де і за яких обставин вони могли заразитися, поки що не відомо.

Зазначимо, що гепатит є гострим вірусним захворюванням і супроводжується ураженням печінки. Він може протікати в легкій і важкій формах. В організм людини вірус може потрапити при вживанні забруднених продуктів або води. Також заразитися можна при тісному фізичному контакті з іншими хворими.

Нагадаємо, що минулого тижня в Одеській області понад 40 осіб отруїлися шаурмою. У 13 з них діагностували сальмонельоз.