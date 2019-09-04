Гепатит А обнаружили у львовских студентов после практики в Одессе. Фото: Вести

https://racurs.ua/n126299-gepatit-a-obnarujili-u-lvovskih-studentov-posle-praktiki-v-odesse.html

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Гепатитом заразились шесть студентов из Львовской области, которые проходили практику в Одессе. Все они являются учащимися Дрогобычского педагогического университета.

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Потерпевшие сейчас находятся в больницах Львовской области. О заболевании им сообщили врачи спустя несколько дней после прибытия из Одессы. У всех шестерых диагностирован вирусный гепатит А, сообщает сегодня пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас в отношении студентов проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Где и при каких обстоятельствах они могли заразиться, пока не известно.

Отметим, что гепатит является острым вирусным заболеванием и сопровождается поражением печени. Он может протекать в легкой и тяжелой формах. В организм человека вирус может попасть при употреблении загрязненных продуктов или воды. Также заразиться можно при тесном физическом контакте с другими больными.

Напомним, что на прошлой неделе в Одесской области свыше 40 человек отравились шаурмой. У 13 из них диагностировали сальмонеллез.