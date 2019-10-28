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Головні новини 28 жовтня: Київська область отримала нового главу, по країні поширюється дифтерія. Фото: zn.ua

Головні новини 28 жовтня: Київська область отримала нового главу, по країні поширюється дифтерія

28 жов 2019, 23:02
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Уряд України під час сьогоднішнього засідання в Маріуполі погодив призначення п’яти керівників державних адміністрацій.

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У Києві дифтерію діагностували у жінки 1986 року народження. Їй вже ввели протидифтерійну сироватку, але хвора залишається в лікарні під наглядом медиків.

Київська обласна державна адміністрація (ОДА) отримала нового керівника. Замість Михайла Бно-Айріяна, який пішов з посади за власним бажанням, головою ОДА призначили харківського бізнесмена Олексія Чернишова.

Партія «Слуга народу» проведе з’їзд 9−10 листопада, щоб змінити керівника. Повний перелік питань, які розгляне збори представників партії влади, ще невідомий.

Гепатит «А» міг вразити 15 учнів школи № 7 в Чернігові. Зараз вони знаходяться на лікуванні. Експерти проводять комплекс протиепідемічних заходів, в тому числі працюють в навчальному закладі.

Терористична організація «Ісламська держава» обрала нового лідера після нещодавньої ліквідації американськими військовими Абу Бакра аль-Багдаді.

Джерело: Ракурс


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