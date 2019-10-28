Новини України

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Уряд призначив п'ять голів ОДА. Фото: КМУ

Уряд призначив п’ять голів ОДА

28 жов 2019, 22:16
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Уряд України під час сьогоднішнього засідання в Маріуполі погодив призначення п’яти керівників державних адміністрацій.

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За даними прес-служби відомства, Волинську область очолив Юрій Погуляйко, Полтавську — Олег Синегубов, Сумську — Інна Пащенко, Хмельницьку — Дмитро Габинет, а Чернівецьку — Сергій Осачук.

Крім того, сьогодні було прийнято рішення призначити Артема Біденка державним секретарем Міністерства культури, молоді і спорту.

За рішенням Кабінету Міністрів, Михайла Хорєва призначили виконуючим обов’язків Голови Державного агентства водних ресурсів України.

Також Едуард Кругляк призначений заступником міністра розвитку громад і територій.

Нагадаємо, що Київська обласна державна адміністрація (ОДА) одержала нового керівника. Замість Михайла Бно-Айріяна, який пішов з посади за власним бажанням, головою ОДА призначили харківського бізнесмена Олексія Чернишова.

Джерело: Ракурс


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