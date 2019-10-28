Новости Украины

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Правительство назначило пять глав ОГА. Фото: КМУ

Правительство назначило пять глав ОГА

28 окт 2019, 22:16
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Правительство Украины во время сегодняшнего заседания в Мариуполе согласовало назначение пяти руководителей государственных администраций.

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По данным пресс-службы ведомства, Волынскую область возглавил Юрий Погуляйко, Полтавскую — Олег Синегубов, Сумскую — Инна Пащенко, Хмельницкую — Дмитрий Габинет, а Черновицкую — Сергей Осачук.

Кроме того, сегодня было принято решение назначить Артема Биденко государственным секретарем Министерства культуры, молодежи и спорта.

По решению Кабинета министров, Михаила Хорева назначили исполняющим обязанностей председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Также Эдуард Кругляк назначен заместителем министра развития общин и территорий.

Напомним, что Киевская областная государственная администрация (ОГА) получила нового руководителя. Вместо Михаила Бно-Айрияна, который ушел с должности по собственному желанию, председателем ОГА назначили харьковского бизнесмена Алексея Чернышова.

Источник: Ракурс


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