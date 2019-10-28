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Бно-Айрияну уже назначили замену: председателем Киевской ОГА стал Чернышов
Бно-Айрияну уже назначили замену: председателем Киевской ОГА стал Чернышовhttps://racurs.ua/n128670-bno-ayriyanu-uje-naznachili-zamenu-predsedatelem-kievskoy-oga-stal-chernyshov.htmlРакурс
Киевская областная государственная администрация (ОГА) получила нового руководителя. Вместо Михаила Бно-Айрияна, который ушел с должности по собственному желанию, председателем ОГА назначили харьковского бизнесмена Алексея Чернышова.
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Указ № 777/2019 о назначении Чернышова подписал президент Владимир Зеленский, информирует его пресс-служба.
Чернышов является уроженцем Харькова, но сейчас живет в Киеве. Владеет бизнесом, в частности, инвестиционной компанией VI2 Partners, которая сотрудничает с крупными международными финансовыми организациями. Он основал Kyiv Vision Foundation, занимающуюся привлечением иностранных инвестиций, а также возглавляет «Украинский клуб недвижимости».
Как известно, предыдущий глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян покинул должность 20 октября по собственному желанию. Заявление об увольнении он обнародовал в Facebook, добавив цитату главного героя романа Ивана Багряного «Сад Гефсиманский» Андрея Чумака: «Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды — морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вовсе не умереть».
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