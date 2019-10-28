Судебные новации Зеленского: президент подал в Раду законопроект, который положит конец судейском произволу с обеспечением исков, фото — Barristers

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Ракурс

В профильный комитет Верховной Рады сегодня поступил проект закона «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке».

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Законопроект № 2314 25 октября подал в Раду президент Украины. Его главными новациями является позиция относительно обеспечения иска и повышение статуса Верховного суда (неучет его заключения становится основанием для кассационного обжалования).

Согласно текста опубликованного законопроекта, из мер обеспечения иска исключается передача вещи, являющиейся предметом спора, на хранение другому лицу, которое не имеет интереса в результате разрешения спора.

В то же время добавлен такой пункт: не допускается принятие мер обеспечения иска, которые имеют своим следствием прекращение, отложение или приостановление конкурса, аукциона, торгов, тендера или иных публичных процедур, которые проводятся от имени государства, территориальной общины (органа местного самоуправления) или с участием назначенного государственным органом субъекта в составе комиссии, которая проводит конкурс, аукцион, торги, тендер или иную публичную процедуру.

В изменениях в Хозяйственный процессуальный кодекс отмечается, что в случае, если заявление об отводе судьи поступило на рассмотрение суда позднее чем за три дня до следующего судебного заседания, такое заявление не подлежит передаче на рассмотрение другому судье, а вопрос об отводе судьи разрешается судом, рассматривающем дело.

Другой важный нюанс: заявление, поданное с нарушением правил подсудности перестанет быть основанием для отказа в выдаче судебного приказа. Отдельно от решения суда первой инстанции могут быть обжалованы в апелляционном порядке постановления суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся или исключительными обстоятельствами.

Законопроект изменяет также перечень исключительных оснований кассационного обжалования неправильного применения судом норм материального права или нарушение норм процессуального права. Предложено считать ними следующие случаи:

суд апелляционной инстанции применил норму права без учета вывода в подобных правоотношениях, изложенного в постановлении Верховного суда;

истец мотивировано обоснует необходимость отступления от заключения относительно применения нормы права в подобных правоотношениях, изложенного в постановлении Верховного суда и примененного судом апелляционной инстанции в оспариваемом судебном решении;

отсутствует заключение Верховного суда относительно вопроса применения нормы права в подобных правоотношениях.

Новый закон исключает такое ​основание для отмены решений и передачи дела на новое рассмотрение (продолжение рассмотрения) как рассмотрение судом в порядке упрощенного искового производства дела, подлежащего рассмотрению по правилам общего искового производства.

«Ракурс» сообщал также, что предлагаемые Зеленским изменения определяют малозначительными в понимании Гражданского процессуального кодекса дела по защите чести и достоинства, расторжению брака и уплате алиментов.