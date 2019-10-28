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Ракурс
Малозначительные дела: суть президентского законопроекта, фото — sovetnik.zp.ua

Защита чести и достоинства, расторжение брака и алименты определены малозначительными

28 окт 2019, 13:53
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В понедельник, 28 октября, на сайте парламента опубликован текст проекта закона Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке».

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Законопроект № 2314 от 25 октября 2019 года предложил президент Украины. В изменениях, предложенных в Гражданский процессуальный кодекс Украины, расписан перечень категорий дел, которые является малозначительными в понимании этого кодекса. К ним будут относиться, в частности:

  • дела о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании пени за просрочку уплаты алиментов, индексации алиментов, изменении способа их взимания, если такие требования не связаны с установлением или оспариванием отцовства (материнства);
  • дела о расторжении брака;
  • дела о защите прав потребителей;
  • дела о защите чести и достоинстве физического лица, деловой репутации физического или юридического лица, если участник дела не заявил ходатайство о рассмотрении дела по правилам общего искового производства.

Если будет установлено, что суд первой инстанции в оспариваемом судебном решении решил вопрос о правах, интересах или обязанности того, кто не принимал участия в деле, его будут привлекать к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Проект закона «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке» сегодня поступил в комитет Рады.

«Ракурс» сообщал, что в сентябре парпламент принял законопроект, который призван разгрузить работу Верховного суда. Рада поддержала законопроект № 1026 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и относительно сроков возврата административных дел».

Источник: Ракурс


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