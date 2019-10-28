Заместитель Богдана рассказала о поручениях Зеленского по малому и среднему бизнесу. Фото: Facebook

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Физические лица-предприниматели (ФЛП) с 1 января 2020 года должны начать тестировать программное обеспечение для фискализации, которым их обязана обеспечить Государственная налоговая служба.

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Это предусмотрено в поручении главы государства Владимира Зеленского для правительства, сообщила сегодня на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

По ее словам, президент поручил Кабинету министров внести в Верховную Раду законопроект, который введет мораторий на проверки малого и среднего бизнеса и существенно расширит для предпринимателей первой группы, имеющих небольшие обороты, возможность работать на максимально простых условиях.

До 1 января 2020 года Государственная налоговая служба должна предоставить всем бесплатно в тестовом режиме программное обеспечение для тестирования и осуществления фискализации, — добавила Ковалив.

Она также сообщила, что Зеленский поручил правительству совместно с малыми и средними предпринимателями создать постоянный координационный совет для решения вопросов фискализации и кэшбека с целью системной поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Его создание ожидается в ближайшее время.

Как известно, предприниматели возмущены инициативами президента относительно ФЛП. Представители малого бизнеса выступили против законопроектов, предусматривающих введение обязательных кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.