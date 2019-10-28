Заступниця Богдана розповіла про доручення Зеленського щодо ФОПів. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n128663-zastupnycya-bogdana-rozpovila-pro-doruchennya-zelenskogo-schodo-fopiv.html

Ракурс

Фізичні особи-підприємці (ФОП) із 1 січня 2020 року мають почати тестувати програмне забезпечення для фіскалізації, яким їх повинна забезпечити Державна податкова служба.

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Це передбачено в дорученні глави держави Володимира Зеленського для уряду, повідомила сьогодні на брифінгу заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів.

За її словами, президент доручив Кабінету міністрів внести до Верховної Ради законопроект, який запровадить мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу та суттєво розширить для підприємців першої групи, які мають невеликі обороти, можливість працювати на максимально простих умовах.

До 1 січні 2020 року Державна податкова служба має надати всім безкоштовно в тестовому режимі програмне забезпечення для тестування та здійснення фіскалізації, — додала Ковалів.

Вона також повідомила, що Зеленський доручив уряду спільно з малими і середніми підприємцями створити постійну координаційну раду для вирішення питань фіскалізації та кешбеку задля системної підтримки малого й середнього бізнесу в Україні. Її створення очікується найближчим часом.

Як відомо, підприємці обурені ініціативами президента щодо ФОПів. Представники малого бізнесу виступили проти законопроектів, які передбачають запровадження обов’язкових касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.