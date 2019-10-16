Фиктивное предпринимательство декриминализировано. Что дальше?

Фиктивное предпринимательство. Фото: Needpix

https://racurs.ua/2467-fiktivnoe-predprinimatelstvo-dekriminalizirovano-chto-dalshe.html

Ракурс

18 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон №1080 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес». Документом, в частности, из УК исключена ст. 205 о фиктивном предпринимательстве.

Loading...

Статья 205 о фиктивном предпринимательстве была одним из главных инструментов давления на бизнес

Польза и значение этого законодательного решения огромны, ведь последние 3‒5 лет контролирующие (прежде всего налоговые) и все без исключения правоохранительные органы, во-первых, искаженно трактовали смысл этой статьи, а во-вторых, значительно злоупотребляли ее применением на практике. В большинстве случаев налоговиков и правоохранителей уже перестала интересовать объективная сторона данного правонарушения, а сам факт открытия уголовного производства по ст. 205 УК в отношении любого в цепи контрагента проверяемого предприятия воспринимался как очевидное и бесспорное доказательство умышленного уклонения от уплаты налогов.

На практике ст. 205 УК стала основным инструментом противоправного давления на бизнес. Умышленным и не только, поскольку во многих случаях налоговики и правоохранители в результате своей профессиональной дисквалификации свято верили в законность своих действий. Судебная практика по фиктивному предпринимательству, даже практика Верховного суда, к большому сожалению, в отдельных случаях была примерно такой же.

Таким образом, можно сделать вывод об очевидном положительном значении для бизнеса, для субъектов хозяйствования факта законодательной декриминализации ст. 205 УК о фиктивном предпринимательстве.

Хотя, справедливости ради, хотелось бы отметить, что в практике нашего адвокатского объединения не было ни одного направления в суд уголовного производства в случаях, когда у контрагентов-налогоплательщиков были открыты уголовные производства или даже приговоры по ст. 205 УК. Именно благодаря нашему акцентированию внимания правоохранителей процессуальными средствами на особенностях объективной стороны фиктивного предпринимательства и отсутствии субъективной, как правило, и объективной стороны в действиях нашего клиента. Но это только практика нашего адвокатского объединения. Во многих других случаях практика не настолько положительна для налогоплательщиков и их должностных лиц.

Статья 205 о фиктивном предпринимательстве — обязательная составляющая большинства схем по неправомерному уменьшению налогов

Не секрет и то, что, с другой стороны, этот же институт фиктивного предпринимательства был важным инструментом в разного рода схемах по неправомерному уменьшению налоговых платежей или умышленному уклонению от уплаты налогов.

Так называемое создание документальной видимости хозяйственной операции с целью легализации контрабандного товара, обналичивания денежных средств, искусственного увеличения расходов для неправомерного уменьшения налогов и т. д. — все это также достигается обычно с использованием фиктивного предпринимательства. Таким образом, это также объясняет цель законодательного решения о декриминализации ст. 205 УК.

Декриминализация статьи 205 о фиктивном предпринимательстве состоялась: что дальше?

Очевидно, что наши законодатели, голосуя за законопроект о декриминализации ст. 205 УК о фиктивном предпринимательстве, не в последнюю очередь преследовали и популистскую цель. Тем самым делалась попытка подсластить горькую пилюлю, в частности, принятых почти сразу после этого законопроектов об общей фискализации ФЛП II и III групп путем тотального введения для них кассовых аппаратов.

А теперь, после декриминализации фиктивного предпринимательства, может сложиться впечатление, что этому инструменту теневого бизнеса включен зеленый свет. Думаю, что это далеко не так.

Если системно анализировать факты минимизации бизнес-расходов с помощью фиктивного предпринимательства, то все эти случаи возможно охарактеризовать термином «мошенничество», а точнее — «налоговое мошенничество». Фактически это любые действия, в результате которых происходит умышленная фальсификация документов с целью неправомерного уменьшения налогов (или уклонения от уплаты налогов), которые имеют значение для налоговых (контролирующих) органов. И думаю, что мы очень быстро станем свидетелями того, что в Уголовном кодексе появится какой-то подобный этому состав уголовного преступления.

Я только сильно не уверен, что эта новая статья Уголовного кодекса не станет еще более удобным инструментом для незаконного давления на бизнес, поскольку формулировки ее положений будут гораздо более неконкретными, размытыми по сравнению с положениями отмененной ст. 205 УК.